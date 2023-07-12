محافظ القليوبية: إنشاء كوبري مُشاة على محور الفريق العصار في شبر الخيمة

عقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا مع الأجهزة التنفيذية؛ للبدء بإنشاء كباري مُشاة بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتيسيرا لهم وعبورهم بطريقة آمنة.

أهمية كباري المُشاة في توفير عبور آمن للمواطنين

وأكد محافظ القليوبية، أهمية كباري المُشاة في توفير عبور آمن للمواطنين خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار دراسة ترحيل كوبري المُشاة المُنشأ بالفعل حاليا الكائن بنزلة كوبري مسطرد بحوالي 200 متر لخدمة عدد مناطق أكثر من الحالية، مع تحويل السلالم الخرسانية إلى مصاعد كهربائية تيسيرا على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم .

أماكن إنشاء كوبري جديد للمُشاة حسب كثافة كل منطقة

واستعرض «الهجان»، خلال الاجتماع مقترحات أماكن إنشاء كوبري جديد للمُشاة حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين، مؤكدًا ضرورة اختيار أفضل المواقع المناسبة من حيث الكثافة السكانية لتسهيل عبور المواطنين، كما ناقش مُقترحات المفاضلة بين إنشاء سلم كهربائي أو مصعد للكوبري لتتناسب مع كثافة المُشاة ومدى استيعاب عدد أكبر للمواطنين، وجار استكمال الدراسات بالتنسيق مع كلية هندسة شبرا للوصول إلى أفضل الحلول لخدمة أبناء شبرا الخيمة.

وفي سياق آخر، أجرى محافظ القليوبية جولة ميدانية، تفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذُها بمدينة كفر شكر، إذ تفقد محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف م3/ يوم وتخدم نحو 225 ألف نسمة.

كما تفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بمدينة كفر شكر، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، وجرى الانتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل.