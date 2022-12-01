مشروعات خدمية بـ35 مليون جنيه في شبرا الخيمة بالقليوبية.. بينها مساحات خضراء

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مشروع التطوير الحضري للترعة البولاقية، والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) من خلال مشروع البنية التحتية بالمشاركة بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالزيارة مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تغطية 276 مترا من الترعة البولاقية بحي غرب شبرًا الخيمة واستغلال الفراغ في أعمال التطوير الحضري من خلال إنشاء مساحات خضراء و14 برجولة و8 منافذ بيع خشبي و20 لعبة بمنطقة ألعاب الأطفال و2 كافيتريا و6 دورات مياه ووضع 65 صندوق قمامة ومخزنين.

تحسين البيئة وتوفير متنفس لأهالي شبرا

وأكد محافظ القليوبية أن المشروع ساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتوفير متنفس لأهالي المنطقة وأماكن ترفيهية للأطفال، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تطوير المنطقة بالكامل بما فيها شارع أحمد عرابي للنهوض بالمنطقة حضاريًا، والقضاء على جميع الظواهر السلبية مقدمًا الشكر للجهات الشريكة الممولة للمشروع على جهودهم لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع، لينعم المواطن بالعيش في حياة كريمة وبيئة نظيفة، لافتا إلى أن أعمال التطوير لاقت استحسانًا وقبولًا كبيرًا عند الأهالي.

تيسير أعمال التنفيذ لمشروعات المنحة

وأضاف «الهجان»، أن المحافظة بكامل أجهزتها تحرص على تيسير أعمال التنفيذ للمشروعات المقررة من خلال المنحة، وتذليل كافة العقبات لضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة، منها مشروع تطوير شارع أحمد عرابي ومشروع إحلال وتجديد شبكات المياه ورصف وإنارة 6 شوارع متقاطعة مع شارع أحمد عرابي بمنطقة أم بيومي وذلك ضمن برنامج البنية التحتية بالمشاركة PIP الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ والوفد المرافق له من الاتحاد الأوروبي القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة مصر بلا مرض في تخصصات العيون والباطنة والأسنان للكشف على أهالي المنطقة وصرف الأدوية لهم بالمجان وقام المحافظ والوفد المرافق بتفقد العيادات المتنقلة التي تم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم أفضل الخدمات لأهالينا بحي غرب شبرا الخيمة.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة المشروع الذي أحدث نقلة نوعية في جودة الحياة لأهالي المنطقة مبدين استعدادهم لمزيد من التعاون المشترك لإقامة مشروعات مماثلة في مناطق أخرى، مؤكدين أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال شهر من تاريخ الزيارة لافتتاحه أمام المواطنين.