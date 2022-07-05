محافظ القليوبية يوجه بتذليل العقبات أمام مشروعات تنموية في شبرا الخيمة

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينه بنها وحي غرب شبرا الخيمة، للوقوف على نسب معدلات الإنجاز بهدف تسريع وتيرة العمل، بالإضافة إلى تذليل أي معوقات في التنفيذ.

تأتي الجولة ضمن جولات المحافظ المكثفة لمتابعة سير كافة المشروعات المقامة الجاري إنشاؤها على مستوى المحافظة لتذليل أي معوقات ولدفع الأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المحددة.

مشروع نفق كوبري الفحص

واستهل محافظ القليوبية جولته بمدينة بنها بتفقد مشروع نفق أسفل كوبري الطريق الزراعي بالفلل (الفحص سابقًا) والذي كان يمثل عائقًا مروريًا لعربات النقل بسبب قصر المسافه بين طبقة الأسفلت وجسم الكوبري، وجرى تعميق النفق بطول 4.35 متر لاستيعاب سيارات النقل وتم الانتهاء من كافة المرافق (الكهرباء، المياه، وتليفونات) كما تم الانتهاء من عمل جزيره وسطى بطول 220 مترًا وبلدورات جانبيه، ثم أعمال رش طبقة الـ RC تمهيدًا للرصف وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير طريق طراد النيل من بنها حتى قرية جمجرة بطول 4 كيلومترات.

مطلع جديد لطريق مصر إسكندرية

واستكمل الجولة بتفقد أعمال إنشاء مطلع ومنزل لطريق (القاهرة - الإسكندرية الزراعي) بجوار كوبري الفحص بمنطقة الفلل، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالمدينة.

كما تابع الهجان أعمال إنشاء شبكة الكهرباء تمهيدًا للبدء في إنشاء محطة وسيطة بكفر الحمام التابعة للوحده المحليه بمرصفا لجمع القمامة بمدينة بنها على مساحة 10 فدادين بطاقة استيعابية تصل إلى 13 ألف طن يوميًا لتخدم مدن بنها وكفر شكر وطوخ وشبين القناطر، للقضاء على مشكلة القمامة بتلك المدن، والتي يساهم في تمويلها البنك الدولي.

كما تفقد المحافظ أعمال شد كابلات الكهرباء لخدمه المحطه ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، والاهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات، وذلك من خلال إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن وتوفير المعدات ووسائل النقل التي تخدم المنظومة.

واستكمل المحافظ الجوله بتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تتم الآن أعمال رصف الكوبري في الاتجاه القادم إلى كلية الزراعة حيث تم رصف الطبقة الرابطة بطول 300 متر وجاري اليوم استكمال أعمال الرصف بالمساحة المتبقية بالكوبري.

ووجه محافظ القليوبية خلال الجولة بمراعاة المواصفات القياسية لأعمال الرصف وتكثيف الأعمال بالورديات المسائية لعدم عرقلة الحركة المرورية.