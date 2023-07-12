ضبط عيادة غير مرخصة في بني سويف.. بداخلها أدوية مستشفيات محظور تداولها

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

محافظ بني سويف: خطة رقابية لمتابعة المراكز الطبية

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناقش «غنيم»، تقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور أحمد عبد العظيم، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز إهناسيا، وبالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة.

ضبط عيادة غير مرخصة تحوي أدوية مستشفيات

وتبين من التقرير، ضبط عيادة غير مرخصة تحوي أدوية خاصة بالمستشفيات فقط، ومركز علاج طبيعي به أدوية في مخالفة لاشتراطات الترخيص محظور تداولها، فضلاً عن رصد مركز للجراحة يحتوي على أدوية مخدرة غير مرخصة، وجرى تحرير محاضر بتلك المخالفات.

كما ضبطت الحملة مخالفات متعلقة بمكافحة العدوى داخل مركزين خاصين، وجار السير في إجراءات استصدار قرار غلق لمخالفته اشتراطات الترخيص، وآخر به سلبيات مكافحة عدوى وتم إنذار أصحابها لسرعة تلافيها.