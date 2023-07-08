تقديم الرعاية لـ8100 مريض اعتلال كلوي ضمن مبادرة 100 يوم صحة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في مبادرة 100 يوم صحة، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانًا لوصول للمواطنين في أماكن التجمعات، في إطار الخطة القومية للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج المبادرة الرئاسية" 100 يوم صحة"

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن النتائج والجهود التي جرى تنفيذها ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، التي تضم فرق طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة للكشف على الأمراض وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وتشمل الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، ودعم صحة المرأة، وفحص المقبلين على الزواج، وعلاج الأورام، القضاء على فيروس سي، مواجهة أمراض سوء التغذية، وعلاج ضعف السمع بين أطفال المدارس، والاعتلال الكلوي، ودعم خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الوقائية والعلاجية وغيرها من الخدمات.

فحص طبي لأكثر من 1300 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج

وتبين من التقرير أنه، منذ انطلاق المبادرة في 25 يونيو الماضي وحتي 4 يوليو الجاري جرى الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال وحديثي الولادة لـ 149 طفلاً، و12 ألف و582 في مجال دعم صحة المرأة، وفحص أكثر من 1300 من المقبلين على الزواج، وفحص 48 حالة للكشف على فيروس سي، وفحص 1742 من الأطفال لعلاج ضعف السمع حديثي الولادة، وتقديم الرعاية الصحية لعدد 215 من كبار السن، وتقديم الرعاية لأكثر 8100 لحالات الاعتلال الكلوي.

23 ألف و302 منتفعة لوسيلة تنظيم الأسرة

وفي مجال نشاط عيادات تنظيم الأسرة متنقلة /ثابتة، والبالغ عددها 16 ألف و762 وحدات ثابتة ومتنقلة، حيث بلغ إجمالي زيارات المنتفعات الحاصلات على وسيلة 23 ألف و302 سيدة، وصرف 579 لولب نحاسي، وكبسولات 108، وحقن أحادية 3992، وحقن مركبة 2042، حبوب أحادية 2143، حبوب مركبة 8394، و14412 زيارات منزلية قامت بها الرائدات الريفيات.

فحص 2708 شخص طبيًا خلال القوافل العلاجية

وفيما يتعلق بنشاط وجهود القوافل العلاجية، فقد بلغ إجمالي المترددين والمنتفعين من تلك القوافل خلال الفترة المذكورة 2708 مواطناً، وصرف العلاج لعدد 2566 حالة، وإحالة 37 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.