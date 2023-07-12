تنسيق الجامعات 2023.. التسجيل لاختبار القدرات عبر الموقع الإلكتروني

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع، انتهاء كافة الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023 بمختلف الكليات ومكاتب التنسيق، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها باختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتياز عدد من الامتحانات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2023: انطلاق اختبار القدرات السبت المقبل

وأكد رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أول أيام العمل في تنسيق الجامعات 2023، السبت المقبل، ومن المقرر أن يبدأ بالتسجيل لاختبارات القدرات عبر الموقع الرئيسي للتنسيق، لطلاب الثانوية العامة 2023، موضحاَ أن الاختبارات ستستمر حتى 28 يوليو الجاري.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الرئيسي هو النافذة الوحيدة لتسجيل رغبات اختبارات القدرات 2023 ولا يمكن للطالب أداء الاختبارات دون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، على أن يقوم الطالب بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل بالتوجه مباشرة للكليات لأداء الامتحانات وسداد الرسوم المقررة، موضحاً أنه يمكن للطالب التقدم لأكثر من كلية لأداء الاختبارات بشرط اختلاف التخصص.