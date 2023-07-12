مراسل «DMC»: استعدادات ضخمة وحضور قوي لمهرجان العلمين الجديدة

قال مصطفى سعد، مراسل قناة «DMC»، إن مدينة العلمين الجديدة تستعد لأكبر مهرجان ترفيهي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المهرجان يشهد حضور زوار من مختلف دول العالم والوطن العربي علاوة على المصريين، موضحا أنه من المتوقع استقبال مليون زائر خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المستمر على مدار شهر ونصف.

أكبر مهرجان ترفيهي بالوطن العربي

وأضاف «سعد»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «8 الصبح» على قناة DMC، أن الاستعدادات الضخمة والتجهيزات في مدينة العلمين الجديدة جاءت بعد تعاون 5 وزارات لإصدار أكبر مهرجان ترفيهي بالوطن العربي، لافتا إلى أن عدداً كبيراً من الفنانين والرياضيين فضلا عن قيادات مؤسسات الدولة أو المؤسسات الخارجية يشهدون حضور هذا المهرجان.

وتابع، أن مدينة العلمين الجديدة تقع على ما يقرب من 260 ألف فدان، مؤكدا تحقيق العديد من الإنجازات في هذه المدينة من بينها بحيرة على مساحة 2 كيلو متر، علاوة على 9 مجمعات تجارية تضم الكثير من المطاعم والمتاجر المتخلفة العالمية أو المحلية.

العلمين الجديدة مدينة الجيل الرابع

وأكد أن العلمين الجديدة تعد ضمن مدن الجيل الرابع، والتي تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضم الكثير من الملاعب المختلفة وممشى سياحي بطول 8 كيلومترات ويضم مساحات خضراء ومقاعد.