«الداخلية»: ضبط ‏97 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 97300 مخالفة مرورية متنوعة، بيينها 22991 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1338 مخالفة السير بدون تراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائي، و22 مخالفة لشروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.