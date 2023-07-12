احذر.. جنحة بقانون المرور تتسبب في سحب الرخصة ولا يجوز التصالح الفوري عليها

أخطاء فادحة يرتكبها قائدو السيارات أثناء سيرهم على الطرق السريعة دون معرفة عقوبة تلك الأخطاء، في ظل تواجد لرادارات الحديثة التي أصبحت بالمرصاد لكل من لا يلتزم بتعليمات وإرشادات المرور أثناء القيادة على الطرق والمحاور المختلفة، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية، تعريف جنحة في قانون المرور تتسبب في سحب الرخصة ولا يجوز التصالح الفوري عليها.

سير المركبة أو الدراجة النارية عكس الطريق

قال اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروي، إن سير المركبة أو الدراجة النارية عكس الطريق يتسبب في تعطيل حركة المرور وكثافات مرورية، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى حوادث مرورية ينتج عنها مصابون أو وفيات لذلك شدد المشرع على مخالفة السير عكس الاتجاه في التعديلات الأخيرة من قانون العقوبات القانون رقم 66 لسنة 1973 بتشديد الغرامة، والحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا نتج عن السير عكس الاتجاه مصابين أدى إلى عاهات مستديمة أو وفيات يتم إحالة قائد السيارة إلى محكمة الجنايات.

جنح في قانون المرور

وأضاف الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، أن جنح قانون المرور هي تعمد تعطيل حركة المرور، وتجاوز السرعة المحددة داخل المحافظات وخارجها والتعدي على رجال المرور بالسب والقذف وعدم استخدام أضواء السيارة أثناء السير ليلا، إلقاء قاذورات أو مخالفات بناء في نهر الطريق، تعمد إتلاف إشارة المرور، ووضع زجاج فاميه في السيارة يحجب الرؤية، وطمس اللوحات المعدنية، ووضع لوحات معدنية غير اللوحات المنصرفة من المرور، قيادة السيارة تحت تاثير المواد المسكرة والمخدرات، والسماح لشخص يقل عمره من 18 عاما بقيادة السيارة بدون رخص قيادة، كسر أو تهشم للزجاج الأمامي للسيارة، عدم وجود مستلزمات السيارة بالمركبة.