تكلفة ترخيص سيارة لمدة 3 سنوات في المرور.. الأوراق والشروط

يحرص العديد من المواطنين من أصحاب المركبات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية عن معرفة تكلفة ترخيص السيارة لمدة 3 سنوات في المرور، وما هي الأوراق المطلوبة والشروط.

تكلفة ترخيص سيارة لمدة 3 سنوات

وحول هذا يشرح اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير الأمني، التفاصيل الكاملة حول موضوع تكلفة ترخيص السيارة لمدة 3 سنوات، وما هي الأوراق والشروط المطلوبة، كما نص عليه قانون المرور الحالي قائلا إن «رسم ضريبة سيارة ملاكي لمدة 3 سنوات عند الترخيص السيارة يختلف حسب السي سي لكل سيارة كالآتي:

- السيارة أكثر من 1030 إلى 1330 سي سي تقدر الضربية بقيمة 675 جنيهًا لمدة 3 سنوات.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي تقدر ضريبة تجديد الرخصة لمدة 3 سنوات 1050 جنيهًا.

- السيارة من 1330 إلى 1630 سي سي، تُقدر ضريبة ترخيصها لمدة 3 سنوات بـ2250 جنيهًا.

- السيارة من 1630 إلى 2030 سي سي تقدر ضربة ترخيصها 9000 جنيه لمدة 3 سنوات.

- السيارة التي تتعدي 2030 سي سي تُقدر رسوم ضريبتها عن الترخيص 2.5% من قيمة السيارة عن كل سنة تجديد كالتالي:

1- قيمة رسم تأمين إجباري يقدر بـ900 جنيه لمدة 3 سنوات.

2- رسوم إنشاء منظومة النقل الذكي تقدر من 180 إلى 1050 جنيهًا حسب السي سي لكل سيارة لمدة 3 سنوات.

3- رسم الملصق الإلكتروني يُقدر بـ750 جنيهًا لمدة 3 سنوات.

4- قيمة طفاية الحريق تصل إلى 450 جنيهًا.

5- شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس بـ250 جنيهًا.

6- دفع 400 جنيه قيمة رسم تسجيل بيانات صاحب السيارة على الجهاز، يتم تسديدها وقت دفع رسوم شراء حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس.

مدة فترة السماح لتجديد رخصة السيارة

وأضاف الخبير الأمني، أن قانون المرور الجديد حدد 30 يوما فقط فترة سماح بعد انتهاء رخصة قيادة سيارة، وخلال تلك الفترة ستكون الرخصة سارية بهدف التسهيل على صاحبها لتجديدها، بدون تطبيق العقوبة المقررة على السير بالرخصة المنتهية.