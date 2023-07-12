القبض على 5 متهمين بالاتجار في المخدرات بدمياط

نفذ الشرطة حملة أمنية ضمت عناصر من قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، واستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة (السرو)، وأسفرت عن ضبط 5 قضايا مخدرات، والقبض على 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، وضبطت بحوزتهم متعلقات جرى تحريزها، وتضمنت 9 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، ونفس الكمية من مخدر البانجو و15 كيلو من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، وطبنجة و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أن الشرطة تواصل جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتنفذ العديد من الحملات التي تستهدف ضبط حائزي ومروجي المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.