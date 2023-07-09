«صحة دمياط» تُعلن خطة القوافل الطبية المجانية حتى نهاية 2023

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطة القوافل الطبية المجانية خلال النصف الثاني من عام 2023، بداية من يوليو الجاري حتى نهاية ديسمبر التي تستهدفت القرى والمدن الأكثر احتياجا في مركز كفر سعد، وكفر البطيخ، وفارسكور، ودمياط ودمياط الجديدة.

عيادات متنقلة بكافة التخصصات

وأوضحت المديرية أن الخطة تأتي استكمالا للاستراتيجية المتعلقة بتغطية كل المناطق والوصول بالخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرى مجانا، حيث تتضمن القوافل عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل للتحاليل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

جدول مواعيد القافلة على السوشيال ميديا

قال دكتور سيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن الإعلان عن المواعيد والتخصصات والخدمات وأماكن تواجد القوافل بشكل تفصيلي، بتلك الخطة على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط وصفحة مديرية الشؤون الصحية بدمياط عن طريق جداول موضح بها التاريخ والأماكن، ليستفيد أكبر عدد ممكن من الحالات في كل أنحاء المحافظة.

استمرار خدمات مبادرة 100يوم صحة في دمياط

وأضاف «عبد الجواد» أن الخطة تأتي بالتزامن مع استمرار المبادرة الرئاسية 100يوم صحة، التي تقدم خدمات دعم صحة المرأة وتشمل التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة

أماكن تواجد مبادرة 100يوم صحة

وتقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية مثل سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا، وخدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة خدمات علاجية تشمل الكشف والعلاج مجانا بسيارات القوافل العلاجية برأس البر ودمياط الجديدة.