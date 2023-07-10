تنسيق التمريض بمحافظة دمياط 2023.. حد أدنى 224 درجة

بدأ التقديم لمدارس التمريض بمحافظة دمياط عقب إعلان التنسيق بعدة مدارس، بينها مدرسة التمريض بنات بدمياط وكفر سعد وفارسكور والزرقا، والتي تقبل كل مدرسة بمركز شرطة أن يكون الطالب المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية من نفس المركز الإداري.

تنسيق التمريض بدمياط 2023.. أهم بدائل الثانوية العامة

وتعتبر مدارس التمريض في دمياط من أهم بدائل الثانوية العامة، لذا يقبل عليها أعداد كبيرة من الطلبة في محافظة دمياط، نظرًا لأنها توفر فرص عمل عقب التخرج، كما تتيح للطلاب فرصة الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض عقب الدراسة، ويغلق التقديم عقب اكتمال العدد المطلوب في كل مدرسة فصل واحد بعدد من 25 إلى 30 طالبة.

تنسيق التمريض 2023 محافظة دمياط

تنسيق التمريض 2023 محافظة دمياط يبدأ للعام الحالي من 224 درجة لتنسيق مدرسة التمريض بمستشفى دمياط التعليمي، اليوم الواحد، إذ يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموع، ما بين 25 إلى 30 طالبا وفقا لنقابة التمريض وذلك بعد اجتياز اختبارات القدرات واختيار اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية.

مواعيد اختبار القدرات لمدارس التمريض بدمياط 2023

بعد إعلان نتيجة اجتياز شرط المجموع يكون لهم الحق في استكمال الإجراءات، وبعد اجتياز الاختبارات الثلاثاء 8 أغسطس 2023 ومواعيد المقابلة الشخصية لكل مركز موعد.

مدرسة التمريض بدمياط يوم 26 يوليو

مدرسة كفر سعد للتمريض 27 يوليو

مدرسة فارسكور للتمريض 28 يوليو

الزرقا 29 يوليو

الأوراق المطلوبه لمدارس التمريض 2023

وتم تحديد الأوراق المطلوبة لتقديم فن مدارس التمريض بدمياط 2023، والإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لنقابة تمريض دمياط عبر مواقع التواصل الاجتماعي موضح بها الشروط والأوراق المطلوبة ومواعيد المقابلات الشخصية والاختبارات، وهي كالتالي:

صورة شهادة الميلاد

صورة نجاح الشهادة الاعدادية

صورة بطاقة ولي الأمر

وسوف تقدم أصول هذه الأوراق في حالة القبول