ميناء دمياط يستقبل سفينة من رومانيا محملة بـ63 ألف طن قمح

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة «WADI ALYARMOUK» التي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

672 طن خشب

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو32 ألفًا و370 طنًا تشمل: 1300 طن حديد تسليح و5871 طن كلينكر و3593 طن أسمنت معبأ و8014 طن يوريا و13592 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفًا و529 طنًا تشمل: 672 طن خشب زان و1534 طن بذرة صويا و425 طن حديد و1371 طن ابلاكاش و309 أطنان صودا معبأ و1980 طن فول صويا و1393 طن أرز معبأ و13581 طن فول و1617 طن عدس و3536 طن خردة و9 طن قمح و8863 طن ذرة و818 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 239 طن.

الحاويات الوارد 571 حاوية

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 571 حاوية مكافئة، في حين بلغ الحاويات الترانزيت 3338 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162 ألفًا و941 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225 ألفًا و462 طنًا.

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3798 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5518 شاحنة.