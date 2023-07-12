ضبط 13 ألفا و495 قضية سرقة تيار كهربائي و1649 مخالفة في محطات المترو والقطارات

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات موسعة للتعامل مع المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وهو ما أسفر عن ضبط 1649 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، عن ضبط 13495 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 131 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 113 قضية متنوعة، فضلا عن تحرير مخالفات أبرزها «مخالفات بناء – محال دون ترخيص»، بالإضافة لتنفيذ عددا من القرارات الإدارية.

وشدد وزارة الداخلية على أن الحملات الأمنية مستمرة وتتواصل على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها وحماية أمن وسلامة المجتمع والمواطنين.