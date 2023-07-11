«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في ضبط 1593 قضية متنوعة، في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 13568 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 140 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.