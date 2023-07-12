الداخلية تنفذ 281 حكما قضائيا وتحرر 1925 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

قالت وزارة الداخلية إن الشرطة نفذت عدة حملات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للتعامل مع اي تجاوزات أو مخالفات في المنافذ والمعابر الحدودية.

وأضافت في بيان صادر عنها أن الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالوزارة نفقذت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عدة حملات خلال 24 ساعة، اسفرت عن نتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

- ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

- ضبط 1925 مخالفة مرورية.

- ضبط 41 قضية فى مجال الأمن العام.

- تنفيذ 281 حكم قضائى متنوع.

- ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

- ضبط 6 قضايا فى مجالى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات.

وأكدت «الداخلية» إستمراراً جهود الأجهزة الشرطية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.