السيسي يُهنئ نظراءه في أمريكا والقُمر المتحدة ومنغوليا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس القُمر المتحدة عثمان غزالي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة القُمر المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل، هنأ الرئيس السيسي نظيره المنغولي خوريلسوخ أوخنا بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة منغوليا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.