رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يُهنئ نظراءه في أمريكا والقُمر المتحدة ومنغوليا بذكرى يوم الاستقلال

كتب:

أ ش أ
12:53 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
الرئيس السيسى

الرئيس السيسى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس القُمر المتحدة عثمان غزالي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة القُمر المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل، هنأ الرئيس السيسي نظيره المنغولي خوريلسوخ أوخنا بذكرى يوم الاستقلال، وأوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة منغوليا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

اقرأ المزيد:

يوم عيد الاستقلال يسجل أعلى درجات الحرارة منذ 4 عقود في أمريكا

السيسي يهنئ مدغشقر بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسي يهنئ جمهوريتي أيسلندا وسيشيل بمناسبة يوم الاستقلال

بوتين يهنئ الروس بمناسبة يوم الاستقلال
بقلم أ ش أ