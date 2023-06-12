بوتين يهنئ الروس بمناسبة يوم الاستقلال

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مواطني بلاده بمناسبة يوم روسيا «يوم الاستقلال»، مؤكدا أنّ هذا اليوم يعبر عن وحدة الشعب الروسي متعدد القوميات.

الرئيس الروسي بلاده بمناسبة يوم الاستقلال

وقال بوتين، في كلمة بقصر الكرملين بهذه المناسبة، اليوم: «أُهنئ الجميع بالعيد، بيوم روسيا، فهذا اليوم يمثل استمرارا لتاريخ عظمة ومجد الوطن الممتد التاريخ لقرون، ويؤكد وحدة شعبنا متعدد العرقيات والقوميات».

احتفالات روسيا بيوم الاستقلال

وتحتفل روسيا في 12 يونيو من كل عام بـيوم روسيا، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأسبق بوريس يلتسين الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1990.

ومن ناحية أخرى، صرح رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الدولية في مجلس النواب البيلاروسي أندريه سافينيك، وفقا لوكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية، بأنّ بيلاروسيا كانت مستعدة للعمل في مجلس الأمن الدولي، ولها برنامجها الخاص ورؤية مستقلة للأحداث.

ورأى أنّ ترشيح بيلاروسيا للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي بمثابة محاولة للدفاع عن المبادئ المعترف بها عموما للمجتمع الدولي على أساس المساواة بين جميع الدول وقدرة الأمم المتحدة والمجلس للدفاع عن مصالح جميع الدول دون استثناء.

وأضاف: «أود أن أذكر حقيقة مهمة للغاية، وهي أنّ بيلاروسيا مستعدة للعمل في مجلس الأمن ببرنامجها الخاص ورؤيتها المستقلة للأحداث على أساس سياسة خارجية مستقلة، في حين أنّ سلوفينيا لا تملك مثل هذه الإمكانيات، فالدولة ليست حرة في اختيار موقعها، ولاشك في أنّها ستفعل فقط ما قيل لها في بروكسل أو بشكل أكثر دقة في واشنطن».. ولفت إلى أنّ انتخاب هذه الدولة بمثابة تخفيض لأهمية مجلس الأمن وخطوة أخرى في اتجاه تعميق أزمة جميع مؤسسات الأمم المتحدة.