يوم عيد الاستقلال يسجل أعلى درجات الحرارة منذ 4 عقود في أمريكا

أثناء احتفال الأمريكيين بعيد الاستقلال يوم 4 يوليو، سجل هذا اليوم أعلى درجات الحرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل 4 عقود، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس الأمريكي».

الصيف من أكثر الفصول روعة

وذكر العلماء في مشروع رايناليزر للمناخ في جامعة ماين، أن هذا الصيف سيكون من أكثر الفصول والتي قد نعيشها في حياتنا روعة.

ووصلت درجة الحرارة في هذا اليوم 17 درجة مئوية على سطح الكوكب لأول مرة، وفقاً للقياسات الأولية التي أجراها خبراء الأرصاد الجوية الأمريكيون.

ووصلت درجة الحرارة في مدينة نيويورك 37.78 درجة مئوية، وفي أواخر يونيو وصلت إلى 48.89 في أجزاء ولاية تكساس الجنوبية، لتكسر بذلك أرقام قياسية لارتفاع الحرارة داخل الولايات المتحدة، ما أحدث ضغطًا على شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى نقل الآلاف من الأشخاص إلى المستشفيات للعلاج من الإجهاد الحراري، ولقي أكثر من 10 مرضى مصرعهم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الوطنية، نهاية يونيو، أن أكثر من 120 مليون أمريكي تحت تحذير من الحرارة بما يعادل ذلك نحو ثلث سكان البلاد.

عام من الطقس غير معتاد

وبحسب تقرير فوكس الأمريكي، فإن هذا العام من الطقس غير معتاد، وذلك بمقارنة متوسط درجات الحرارة السابقة، أصبح العالم أكثر حرارة بشكل غير عادي، بالإضافة إلى أن هناك عدد من الظواهر الطبيعية التي تتجاوز تغيير المناخ، مثل ما ظهر الآن، وهي «ظاهرة النينو» التي باتت وأن تجتاح الكوكب والتي من المحتمل أن تسبب موجات حرارة وجفاف.

وصرح العلماء أن هذا الأمر غير مفاجئ أو خطير، بل يتماشى مع الخط الذي طالما تم التنبؤ به في عالم يزداد حرارة بسبب التغيرات المناخية التي حدثت نتيجة الانبعاثات الحرارة والتي أدت إلى رفع درجة حرارة الكوكب.

وخلال الأعوام القادمة، من الممكن أن تسوء موجات الحر كتلك الموجودة في الجنوب الأمريكي وأوروبا.