استقرار وهدوء في اليوم الختامي لامتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

سادت حالة من الهدوء والانتظام بلجان امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، في اليوم الختامي لها، دون رصد أي شكاوى أو معوقات بسير العمل باللجان.

رئيس المنطقة يتابع فعاليات سير العمل باليوم الختامي لأعمال الامتحانات

ومن جانبه، حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على متابعة فعاليات سير العمل باليوم الختامي لأعمال الامتحانات منذ انطلاق اللحظات الأولي لها صباح اليوم الأربعاء، وذلك من داخل لجان إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية للفتيات.

وقد بدأ رئيس المنطقة جولته بتفقد لجنة فتيات كفر الشيخ النموذجي الثانوي، والتي تضم معها لجان معاهد فتيات: أريمون، والروضة، وفتيات صندلا الثانوي، وتحتوي على عدد 61 طالبة موزعين على 4 لجان للقسم العلمي.

توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب

وخلال جولته، أكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم كل سُبل الراحة والطمأنينة وأعلى درجات التركيز، كما حرص على متابعة سير العمل بأعمال الكنترول الفرعي للجنة، ومراجعة كشوف الحضور والانصراف للأعضاء، وتواجد الموجهين، وحاور الطلاب حول محتوي ومضمون الأسئلة للاطمئنان على مطابقتها للوقت المحدد لها، وأنّ جميعها من داخل المنهج المقرر، مشددًا على منع الغش والتصدي لكافة أساليبه.

حالة من الهدوء والاستقرار والانتظام دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات

وأشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلي أنّ امتحانات اليوم الختامي سادتها حالة من الهدوء والاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات.

وبختام الامتحانات اليوم، وجّه رئيس المنطقة الشكر لأعضاء الوفد القادم من الأزهر بالقاهرة على الدور البارز الذي قاموا به لمتابعة أعمال الامتحانات طوال فترة انعقادها، كما خّص بالشكر رجال الأمن على الدور العظيم الذين قاموا به لتأمين اللجان من الداخل والخارج، ذاكرًا بأنه يُقدر الدور الذي أداه جميع القائمين على أعمال الامتحانات منذ انطلاقها في الثالث من يونيو الماضي، وذلك من الدور الفعال لرجال المتابعات الميدانية، ورؤساء ومساعدين اللجان، وكذا الأعضاء والملاحظين والإداريين والعمال، مقدمًا لهم كل آيات الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد وإخلاص وتفاني طوال هذه الفترة، مما أسفر عنه خروج عملية الامتحانات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية بهذه الصُورة المُشرِفة.

يُذكر أنّ طلاب القسم العلمي اختتموا الامتحانات اليوم بمادة التفسير، بينما قد اختتم طلاب القسم الأدبي الامتحانات سابقًا بمادة اللغة الأجنبية الثانية، يوم الأحد الموافق 9 يوليو الجاري.