وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة «مصنع 18 الحربي» بهدف متابعة سير العمل بالشركة.

وأوضح الوزير محمد صلاح، أنّ الزيارة تأتي في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يحرص على القيام بها داخل الشركات والوحدات التابعة، للاطمئنان على مسيرة العمل والإنتاج، وفي بداية الجولة، اطلع الوزير على عرض تقديمي بشأن أنشطة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة والمؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية.

وزير الإنتاج الحربي يتفقد مجمعين صناعيين في أبو زعبل

وعقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها بواسطة الشركة، تفقّد الوزير خطوط الإنتاج داخل مصنع 18 الحربي، والتي تضم مجمعين صناعيين بإجمالي 30 مصنع، وتتميز بقدرات هندسية متطورة ميكانيكية وكهربائية وأجهزة دقيقة، وورش صيانة متطورة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ الشركة تعد رائدة الصناعات المتخصصة في مصر ولها دور حيوي في المجالين العسكري والمدني، حيث تنتج المادة الدفاعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، وكذلك المادة الدافعة للمحركات الصاروخية مثل الوقود الصلب المتجانس والمختلط والسائل، وفي مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والوقود الصاروخي المختلط وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات في تصنيع منتجات مدنية مثل البارود المستخدم في خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذى يستخدم في صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم في صناعة الدهانات، إضافة إلى إنتاج زيت الطعام والمسلى والمخصبات الزراعية والمنظفات والمطهرات.

توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة

واستمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للعاملين بمختلف خطوط الإنتاج، وحرص على التعرف على مقترحاتهم الخاصة بكيفية زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل، ووجّه الوزير بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي.

وشدد على ضرورة قيام عناصر الأمن الصناعي بمتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، والمتابعة المستمرة لارتداء العاملين مهمات الأمان أثناء عملية الإنتاج، واتباع المحاذير كافة للتخلص الآمن من المخلفات والمعالجة من خلال نظام صرف صناعي يحقق أمان البيئة والتخلص من المخلفات الصناعية الضارة، ووجّه بتنظيم الدورات التدريبية للمهندسين والكيميائيين والمحاسبين والفنيين وغيرهم من العاملين بما ينعكس على قدراتهم بشكل إيجابي والوصول إلى منتج يطابق المواصفات العالمية.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزاة، أنّ شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، تنتج المفرقعات التي تعتمد عليها أعمال التفجير للتعمير وشق الطرق، كما تساهم في المشروعات القومية لمحاجر شركات الأسمنت وخدمات التعدين والتفجير تحت المياه، وتتعاون الشركة مع «نالكو» الأمريكية لاستخدام مادة البيوريت لتنقية مياه الصرف الصحي، والتي تعد واحدة من أحدث طرق تكنولوجيا المعالجة الكيميائية وتم الاستعانة بها بنجاح بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في بلانة بمحافظة أسوان ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرم الشيخ.

وأضاف أنّ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أصدر خلال الجولة التفقدية توجيهات تتعلق بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بكافة القطاعات التابعة للشركة مع تنفيذ سياسة ترشيد المصروفات بأشكالها كافة، ووجّه برفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير وتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم.

وشدد الوزير على عدم إغفال محاسبة المقصرين وتوقيع جزاءات رادعة علي أي مقصر في كافة الشركات والوحدات التابعة، ووجّه بضرورة التزام العاملين في الشركة بالتركيز الكامل خلال العمل واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وارتداء ملابس ومهمات الأمن الصناعي، خاصةً وأنّ العمل بالشركة ذو طبيعة خاصة تقتضي الحذر في التعامل مع المواد والأدوات والمعدات المتاحة.