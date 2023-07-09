زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني.. ويمنح 49 شخصا لقب بطل أوكرانيا

عين الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، ألكسندر بيفنينكو، الحاصل على لقب بطل أوكرانيا قائدا جديدا للحرس الوطني، وفقا لما ذكرته صحيفة «سترانا».

كما منح زيلينسكي لقب بطل أوكرانيا لـ49 أوكرانيا، من بينهم 46 بعد وفاتهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

ريزنيكوف: تواجد سفينتان مضادتان للألغام في بريطانيا

من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده ستتحصل على سفن مضادة للألغام من هولندا قريبا، مشيرا في تصريح تلفزيوني، إلى تواجد سفينتان مضادتان للألغام في بريطانيا تحت الأعلام الأوكرانية، ومع أطقم أوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال نماذج قديمة من القنابل العنقودية التي لا تنفجر فوريا بنسبة 14%.وأمس الأول الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، قرار بلاده نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا.

نقل أكثر من 1000 جندي ونحو 200 وحدة من العتاد إلى شرق بولندا

وفي بولندا، قال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن «وارسو»، بدأت في نقل أكثر من 1000 جندي ونحو 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الـ12 والـ17 بدأوا في التحرك إلى شرق البلاد، مضيفا عبر «تويتر»، إن عملية النقل تدل استعداد البلاد للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من الحدود.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الرئاسة في جمهورية أفريقيا الوسطى ألبرت يالوك موكبيم، إن خروج المئات من مقاتلي «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة من البلاد يأتي في إطار تناوب القوات وليس انسحابا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

وكان مصدر عسكري، قال في وقت سابق، لوكالة أنباء «رويترز»، إن عدة مئات من مقاتلي «مجموعة فاجنر»، غادروا البلاد في الآونة الأخيرة.

وأضاف موكبيم، في مؤتمر صحفي بالعاصمة «بانجي»، إن البعض غادر وسيأتي آخرون، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومن المعتقد، أن نحو 1900 من الروس، بعضهم من «مجموعة فاجنر» العسكرية الخاصة، لا يزالون يعملون في جمهورية إفريقيا الوسطى.