زيلينسكي: هناك أخبار جيدة من «قمة فيلنيوس» بالنسبة للقوات الأوكرانية

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن قناعته بأنه ستكون هناك أخبار جيدة من «قمة فيلنيوس» بليتوانيا، المقررة اليوم الثلاثاء، بالنسبة للقوات الأوكرانية، مضيفا عبر «تليجرام»، أن بلاده تتوقع من القمة، وضع آلية واضحة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن «كييف» لا توافق على الضمانات الأمنية كبديل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ورحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بموافقة «أنقرة» على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي«الناتو» لتصبح الدولة الـ32 في التكتل العسكري.

وكان الأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرج، قال في وقت سابق، إن الرئيس التركي وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى برلمان بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ورجحت شبكة «سي إن إن ترك»، موافقة البرلمان التركي على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» في جلسة الخريف في 1 أكتوبر المقبل.