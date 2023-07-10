زيلينسكي: يجب أن تقدم «قمة فيلينوس» ضمانات أمنية واضحة لـ«كييف»

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب أن تقدم قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» المقبلة ضمانات أمنية واضحة لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان زيلينسكي، أشار في وقت سابق، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضطر للحوار إذا وجد القوات الأوكرانية على حدود «شبه جزيرة القرم» مشيرا إلى عدم وجود ضغوط غربية لتسريع هجوم «كييف» المضاد.

ضمانات بعدم استخدام الذخائر العنقودية

وقدمت أوكرانيا، للولايات المتحدة الأمريكية ضمانات بعدم استخدام الذخائر العنقودية على الأراضي الروسية، وفقا لما أعلنه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.

وأشار سوليفان، في إفادة، إلى عدم توقعه تسبب قرار تسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا في إحداث صدع بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بايدن يعلن عن رغبته بالترحيب بالسويد عضوا في الناتو

وفي سياق متصل، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في الترحيب بالسويد عضوا في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أقرب وقت ممكن، وفقا لبيان أصدرته الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض».

وناقش الرئيسان، مجموعة من القضايا التي سينظر فيها قادة «الناتو» في «قمة فيلينوس» بما فيها دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.