مراجعة ليلة الامتحان فلسفة للثانوية العامة 2023.. أسئلة لن يخرج عنها الاختبار

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارا تجريبيا لطلاب الثانوية العامة، كـ مراجعة ليلة الامتحان فلسفة للثانوية العامة 2023، التي يؤديها الطلاب غدا في ختام ماراثون امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

مراجعة ليلة الامتحان فلسفة للثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الاختبار التجريبي نسخة شبيهة لامتحانات نهاية العام، حيث يستطيع الطلاب الاطلاع عليها كـ مراجعة ليلة الامتحان فلسفة للثانوية العامة 2023، وحلها ومقارنتها بالإجابات الرسمية والتي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى إتاحة الاختبار التجريبي كنموذج استرشادي للطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني على الرابط، فضلا عن إتاحة إجابات الاختبار التجريبي، ليستطيع الطلاب التدريب على شكل الأسئلة وطريقة حلها.

تحميل الاختبار التجريبي فلسفة للثانوية العامة 2023

وترصد السطور التالية تحميل الاختبار التجريبي فلسفة للثانوية العامة 2023، كما يلي.

- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg.

- اختيار المرحلة التعليمية «السنة الدراسية، واختيار الفصل الدراسي».

- اختيار نوع المحتوى.

- اختيار مادة الفلسفة والمنطق.

- تظهر المرحلة الثانوية «الصف الثالث الثانوي - الترم الثاني - نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023 - الفلسفة والمنطق».

- استعراض النماذج أو تحميل النماذج الاسترشادية كاملة 2023 في الفلسفة والمنطق لـ«الثانوية العامة».

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.