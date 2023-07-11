أخبار امتحانات الثانوية العامة.. ضبط حالتين غش في اختبار الديناميكا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أخبار امتحانات الثانوية العامة في مادة الديناميكا، والذي أداها طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، اليوم الثلاثاء 11 يوليو، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات لمواجهة الغش الإلكتروني، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

أخبار امتحانات الثانوية العامة في مادة الديناميكا

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، أدوا صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي 94 ألفًا و771 طالبًا وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة التعليم، أنَّ 1824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، أدوا اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).

وحرص خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكّد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ضبط حالتي غش في امتحان الديناميكا

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكّن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالتين في القاهرة والدقهلية وتمّ ضبط الطالبين لدى نشر ورقة من كراسة الأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المحمول، وقد تمّ التحفظ على جهازي الهاتف المحمول المستخدمة، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين اللذان تم ضبطهما، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكّدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

كان طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد.