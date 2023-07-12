مراجعة ليلة امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023.. الأسئلة المتوقعة

أتاحت وزارة التربية والتعليم، مراجعة ليلة امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023، والمقرر عقده غدًا الخميس 13 يوليو 2023، في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً بالكاميرات، حيث يتم عقد الامتحان ورقياً بالبابل شيت بنظام الأوبن بوك، ويتم تسليم الطلاب كتيبات مفاهيم مع بداية الامتحان.

مراجعة ليلة امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية علوم، الاطلاع على مراجعة ليلة امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023، من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ومنصة «اليوتيوب»، والتي تتضمن أبرز المفاهيم الأساسية للمقرر الدراسي وأهم الأسئلة المتوقعة للامتحان.

امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية علوم وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات لأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية مشيرة إلى أنّ أسئلة الامتحانات تتضمّن 15% أسئلة مقالية و85% موضوعية، كما يلي:

- عدد الأسئلة لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: سؤالان.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 44 سؤالًا.

- الدرجة الكلية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 60 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة للأحياء للصف الثالث الثانوي: 56 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الأحياء للصف الثالث الثانوي: 4 درجات.

- زمن الإجابة: 180 دقيقة.