وظائف بالإدارة الإشرافية في وزارة الأوقاف.. الشروط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية (مدير إدارة- مفتش دعوة) من بين العاملين بالأوقاف.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن اللوائح والقوانين المتبعة تفرض شروطا للتقدم لتلك الوظائف تتضمن ما يلي: ـ

1. أن يكون المتقدم لوظيفة مدير إدارة شاغلًا للدرجة الأولى.

2. أن يكون المتقدم لوظيفة مفتش دعوة شاغلًا للدرجة الأولى أو الثانية.

3. حصول المتقدم على تقدير ممتاز في آخر ثلاث سنوات جامعية.

شروط التقدم لوظائف الأوقاف

4. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة من عمله، أو أُحِيل إلى محكمة تأديبية، أو لجنة القيم.

5. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والمقابلة الشخصية.

6. أن يكون حسن السير والسلوك.

قبول العمل في أي منطقة تحددها جهة العمل

7. التقديم في المسابقة يعد بمثابة إقرار بقبول العمل في المكان الذي تحدده المديرية أو إحدى إداراتها الفرعية على مستوى الجمهورية، وحال اجتيازه الاختبارات بنجاح يتم توزيعه على المكان المحدد وإخلائه إداريًّا، ليتسلم العمل لمدة عامين، ويحق له بعد هذه المدة طلب النقل.