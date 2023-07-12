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«الأرصاد اللبنانية» تحذر من حرائق الغابات وتنصح بعدم التعرض لأشعة الشمس

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أ ش أ
02:32 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
لبنان

لبنان

حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية من خطر اندلاع حرائق الغابات، وناشدت المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، بعد تعرض لبنان لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها بعد غدٍ الجمعة.

لبنان يعاني من حرائق الغابات في فصل الصيف 

وأكدت الأرصاد الجوية اللبنانية أن الكتل الهوائية مصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حيث يبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة اليوم حتى تلامس 40 درجة مئوية يوم الجمعة المقبل وتستمر الموجة الحارة لعدة أيام.

ويعاني لبنان من ظاهرة حرائق الغابات في فصل الصيف مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وخصوصا خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.

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بقلم أ ش أ