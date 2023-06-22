ذعر في لبنان بعد ظهور سمكة قرش قرب أحد الشواطئ شمال بيروت

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، اليوم الخميس، مقاطع فيديو تظهر إحدى أسماك القرش، قرب شاطئ شمال العاصمة بيروت، مما أثار حالة من الذعر بين اللبنانيين، وسط تزايد المخاوف من رواد الشواطئ من تعرضهم لهجوم من سمكة القرش، ومخاوف أخرى من محاولات اصطياد السمكة، والدخول في معارك ضارية.

ظهور قرش شمال بيروت

وذكرت شكبة «سكاي نيوز» البريطانية، أن عدداً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر» في لبنان، أفادوا بظهور سمكة قرش قرب الشاطئ في منطقة «جونيه»، شمال بيروت، وتم إغلاق الشاطئ من قبل السلطات اللبنانية التي تدخلت على الفور لمنع حدوث أي أزمة.

تحذيرات من جمعيات بيئية

في الوقت ذاته، أصدرت جمعيات بيئية تحذيرات من التعرض لسمكة القرش أو اصطيادها، يشار إلى أن الجمهورية اللبانية لم تسجل هجمات لأسماك القرش على مرتادي الشواطئ.