موعد عيد الأضحى 2023 في لبنان.. تباين توقيتات الصلاة بالمدن

يبحث كثير من القراء عن موعد عيد الأضحى 2023 في لبنان، حيث من المقرر أن يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وتتنوع عادات عيد الأضحى في الدولة العربية، وتشمل أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، ثم ذبح الأضاحي، وزيارة الأهل والأقارب.

موعد عيد الأضحى 2023 في لبنان

ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في جزر القمر، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، آخر شهر في التقويم الهجري الإسلامي، وهو العيد الثاني عند المسلمين بعد عيد الفطر، الذي يأتي بعد شهر رمضان الكريم، الذي يصومه المسلمون في أنحاء العالم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في لبنان

ويختلف موعد عيد الأضحى 2023 في لبنان، ففي مدينة صيدا، تكون صلاة العيد في تمام الساعة 5:56 صباحاً، أما في مدينة بعبدا تكون الصلاة في تمام الساعة 5:55 صباحاً، أما في مدينة عكار تكون في تمام الساعة 5:49 صباحًا، أما في مدينة طرابلس تكون في تمام الساعة 5:52 صباحًا، وفي مدينة النبطية تكون في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

وبالنسبة لمدينة زحلة تكون صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 5:53 صباحاً، وفي مدينة بعلبك في الساعة 5:51 صباحاً، وفي مدينة صور تكون الساعة 5:57 صباحاً، ويكون موعد صلاة العيد 2023 في مدينة جونيه في تمام الساعة 5:54 صباحاً، وسيكون موعد صلاة العيد 2023 في مدينة جبيل في تمام الساعة 5:53 صباحاً.