رحيل الروائي العالمي ميلان كونديرا عن عمر يناهز 94 عاما في باريس

توفى الروائي العالمي ميلان كونديرا عن عمر يناهز 94 عاما، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت آنا مرازوفا، المتحدثة باسم مكتبة مورافيا، المالكة للأرشيف الكامل للروائي تشيكي الأصل، بعدما تبرع به في عام 2020، موضحة أن «كونديرا توفى داخل شقته في باريس»، واعتبرت أنها «خسارة كبيرة».

كونديرا هو كاتب تشيكي المولد، لفت الانتباه في رواياته إلى الاضطهاد الثقافي والسياسي في مناطق وسط أوروبا تحت الحكم الشيوعي، كما كتب روايات كوميدية ممزوجة بالرؤى الفلسفية، وعرض خلالها انتقادات للعديد من الظواهر السياسية والاجتماعية، مثل الفن الهابط والحكم الشمولي وأحلام اليقظة.