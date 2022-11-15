«قصة الحطاب» فيلم روائي يعرض بالجامعة الأمريكية ضمن مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم فيلم «قصة الحطاب» ضمن المسابقة الدولية للمرة الثانية في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

فيلم «قصة الحطّاب» يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو للمخرج ميكو ميليلاهتي، إنتاج فنلندا، وهولندا، والدنمارك، وألمانيا.

قصة فيلم قصة الحطاب

وفيلم «قصة الحطاب» المشارك في مهرجان القاهرة عمل روائي تدور أحداثه حول بيبي حطاب في مدينة ريفية صغيرة في فنلندا، خلال بضعة أيام، تعصف به سلسلة من الأحداث المأساوية التي دمرت حياته تدريجيًا، ولكن يبدو أنه يخبئ سرا ما ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في الساعة الـ 12:30 في قاعة «إيوارت» بالجامعة الأمريكية.

يذكر أنَّ مهرجان القاهرة السينمائي كان قد انطلق يوم الأحد الماضي برئاسة الفنان حسين فهمي الذي حرص على تكريم الفنانة لبلبة وتسليمها الجائزة بنفسه وحينها فاجأت الجمهور باحتفالها بعيد ميلادها وسط حالة كبيرة من الحب والترحيب داخل القاعة.