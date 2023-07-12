«الناتو»: قواتنا النووية الاستراتيجية أكبر ضمان لأمن الحلفاء

أكد حلف شمال الأطلسي «الناتو» امتلاكه قدرات متفوقة على أي خصم، مشددا على أنه قادر على تحميل عدوه كلفة عالية.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحلف منذ قليل، موضحا خلاله أن أي استخدام للسلاح النووي ضد الحلف سيغير تماما طبيعة النزاع، مشددا على أن قوات الحلف النووية الاستراتيجية تعد أكبر ضمان لأمن الحلفاء.

الناتو: المصادقة على 3 خطط للدفاع الإقليمي

أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» المصادقة على 3 خطط للدفاع الإقليمي من القطب الشمالي حتى البحر الأسود، موضحا أن مبادرة الدفاع الصاروخي ستكون مكملة لاستراتيجية الردع النووي ولا تحل محلها.

ستولتنبرج: الأزمة أوكرانيا لها تداعيات عالمية

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج بشركاء حلف الناتو المقربين أستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، مشيدا بمشاركتهم في اجتماع لمجلس شمال الأطلسي «الناتو» في قمة فيلنيوس المنعقدة في ليتوانيا.

وقال ستولتنبرج، في بداية الاجتماع، إن الأزمة الأوكرانيا لها تداعيات عالمية، مؤكدا أن التهديدات الإرهابية والسيبرانية لا تعرف حدودا، مضيفا أنه: «لذلك يجب أن نقف معا من أجل االنظام الدولي القائم على القواعد».

الأمين العام لـ«الناتو»: لا يوجد شريك أقرب من اليابان

كان الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرج قد رحب برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة الناتو، قائلا إنه لا يوجد شريك أقرب من اليابان.

كما رحب «ستولتنبرج» ببرنامج الشراكة الجديد بين حلف الناتو واليابان، معتبرا أنه سيعزز التعاون في مجالات مثل الحد من التسلح، والتقنيات الجديدة، والفضاء، وسلاسل التوريد، والابتكار.

ووجه الأمين العام لحلف «الناتو» الشكر لرئيس الوزراء الياباني على دعم بلاده القوي لأوكرانيا، مشددا على أن «الأمن ليس إقليميا ولكنه عالميا».

ستولتنبرج: قرارات لزيادة الدعم العملي والسياسي لأوكرانيا

وقال «ستولتنبرج»، في افتتاح قمة الناتو في فيلنيوس، إن الحلفاء سيتخذون قرارات لزيادة دعمهم العملي والسياسي لأوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو: «هذا سيقرب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي، حيث تنتمي»، مضيفا أن الحلفاء سيعززون أيضا ردع الناتو ودفاعهم، وسيوافقون على تعهد أكثر طموحا بالاستثمار الدفاعي.