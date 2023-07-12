خبيرة اقتصادية: البورصة لعبت دورا كبيرا في دعم الاستثمارات

قالت حنان رمسيس، خبيرة اقتصادية، إن موافقة الدولة على العديد من الحوافز الاستثمارية الحكومية تهدف إلى تعزيز الحركة الاستثمارية وتشجيعها، خاصة وأن الدولة مهتمة بجذب الاستثمار الدولي، ولديها كل السبل والوسائل لإنجاح هذه الاستثمارات.

الدولة داعمة للاقتصاد والاستثمار الخاص

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»: «وجدنا في الماضي كثيرا من الشكاوى حول مسألة حصول القطاع الحكومي وحده على المميزات في الاستثمارات، لذلك أصبحت الدولة داعمة للاقتصاد والاستثمار الخاص، فضلا عن توفير العديد من المميزات كالرخصة الذهبية وتنويع الاستثمارات للاستفادة منها بالشكل الأمثل».

دعم الاستثمار في مختلف المجالات

وأوضحت أن الدولة بدأت في دعم الاستثمار في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والسياحة والتجارة والطاقة المتجددة وغيرها، مشيرة إلى أن البورصة المصرية لعبت دورًا كبيرًا في تفعيل ودعم الدخول والخروج الآمن للاستثمارات، متابعة: «خلال الفترة الماضية، استقطبت البورصة المصرية أكثر من 1.9 مليار دولار في رأس المال، استكمالًا لاتفاقية الفرص الاستثمارية في مصر».