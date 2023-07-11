مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة تسعى للتخارج من 32 شركة بهدف جذب مستثمري العالم

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن مؤتمر رئيس الوزراء اليوم هام للغاية، وكان كاشفا للعديد من الأهداف التي تسعى الحكومة لتطبيقها لزيادة العوائد الدولارية داخل السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.

البيروقراطية تعرقل الاستثمار

وقال صبري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه على الرغم من اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار والتشجيع على جذب المستثمرين، إلا أن البيروقراطية تغلب على العديد من القطاعات، بجانب بطء الإجراءات التي تعرقل جذب المستثمر.

الهدف من بيع الأصول

وأوضح سمير صبري، أن بيع أصول بقيمة ما يقرب من 2 مليار دولار أمر جيد، وهناك 32 شركة تريد الدولة التخارج منها، والهدف منها جذب المستثمرين من كل دول العالم وليس فقط مستثمري الدول العربية، مشددا على أهمية عدم التسرع في بيع أصول الدولة بهدف توفير عملة صعبة.

وأشار صبري، إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في أفريقيا كأفضل استثمار أجنبي مباشر، وجاءت في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات، لافتًا إلى أن مصر حققت 10.9 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال الفترة الماضية.

عوائق بيع الأصول

وأفاد بأن من أبرز مشاكل الأطروحات التي تواجه الدولة في بيع الأصول، رغبة القطاع الخاص التعاقد على إتمام عمليات البيع بسعر الدولار في السوق السوداء وليس سعر البنك المركزي، ليدفع أقل كمية ممكنة.