مدبولي: القطاع الخاص أحجم عن الاستثمار بعد 2011.. والدولة تدخلت بمشروعات بنية تحتية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن «الطروحات» برنامج مصري خالص، والدولة أعلنت في إطار وثيقة ملكية الدولة أن هذا هو اتجاهها، والدولة دائمة التركيز على دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن مصر مرت بفترة استنائية من 2011 جعلت القطاع الخاص يحجم عن الاستثمار سواء كان مصري أو أجنبي، بما تطلب دخول الدولة المصرية لإنشاء مشروعات بنية أساسية كانت تفتقرها من 40 سنة ماضية.

وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي على عقب الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نسبة البطالة في 2011 كانت تجاوزت 13%، ومنذ 2014 كانت لا بد من المشروعات والتدخلات التي جعلت المناخ مؤهلا وممهدا للقطاع الخاص كي يستعيد الصدارة مرة أخرى، بعد التخارج من القطاعات، من خلال الطروحات المعلنة في وثيقة سياسية ملكية الدولة، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة تخرج من بعض القطاعات بنسبة 100% من مؤسسات الدولة، ويجري التخارج بالتدريج، ومن المقرر أن ينتهي ذلك في برنامج لمدة 5 سنوات، وهو توجه للدولة للتخارج وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات جديدة من خلال الحوافز وتيسير الإجراءات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن كل الإجراءات المتخذة حاليا هدفها تشجيع القطاع الخاص سواء داخل الدولة أو من الخارج، مؤكدا أن تشجيع القطاع الخاص الأجنبي مهم ويجب أن يعي المصريون أن نجاحات العديد من الدول الكبرى بدأت بدخول القطاع الخاص الأجنبي في اقتصادها.