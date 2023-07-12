التصريح بدفن غريق شاطئ كليوباترا في الإسكندرية

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة غريق شاطئ كليوباترا وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه، عقب انتشال جثمانه وتسليمه إلى أسرته لإتمام إجراءات الدفن.

وجاء ذلك بعدما تمكنت قوات الإنقاذ النهري مدعومين بفريق غواصين الخير، أمس من انتشال جثمان غريق شاطئ كليوباترا وهو شاب يدعى «محمد عماد دخيل»، 25 سنة، غرق في بحر الإسكندرية بمنطقة كليوباترا، وذلك بعد 3 أيام من البحث عنه مذ غرقه.

العثور على جثمان غريق شاطئ كليوباترا

وظهر جثمان غريق شاطئ كليوباترا على بعد مسافة 3 كيلو على سطح المياه بمنطقة كامب شيزار، حيث سبح الجثمان عكس التيار نتيجة ارتفاع التيار، فيما جرى التأكد من شخصيته.

تعود واقعة غريق شاطئ كليوباترا حين تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حالة غرق في منطقة كليوباترا، شرق المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية و رجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسي الخير المتطوعين، إلى موقع حالة الغرق بالشاطئ المشار إليه، وجرى التأكد من صحة الواقعة.