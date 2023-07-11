انتشال جثمان غريق كليوباترا في الإسكندرية بعد 3 أيام من البحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بفريق غواصي الخير، من انتشال جثمان شاب يدعى «محمد عماد دخيل»، 25 سنة، غرق في بحر الإسكندرية بمنطقة كليوباترا، وذلك بعد 3 أيام من البحث عنه.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان، إنه تم العثور على جثمان غريق كليوباترا منذ قليل، والتعرف على هويته.

غرق شاب في الإسكندرية

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حالة غرق في منطقة كليوباترا، شرق المحافظة، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية و رجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغواصي الخير المتطوعين، إلى موقع حالة الغرق بالشاطئ المشار إليه.

إنهاء الإجراءات لدفنه في البحيرة

وبسؤال شهود العيان، تبين أنه تسلل إلى البحر على الرغم من عدم وجود شاطئ في تلك المنطقة على الرغم من تحذيرات ارتفاع الأمواج أمس الأول، وتم العثور على جثمانه ونقله إلى المشرحة، فيما تستكمل الأسرة الإجراءات القانونية وإصدار تصريح الدفن لدفنه بمحافظة البحيرة.