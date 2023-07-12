حصاد «شباب النواب» في دور الانعقاد الثالث.. إحالة 126 توصية للحكومة

كشفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حصاد جهدها في دور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعي الثاني، بعد إعلان المستشار حنفي جبالي فض دور الانعقاد، أمس الثلاثاء.

8 جلسات استماع

وأكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أن عدد الاجتماعات وصل إلى 150اجتماعًا، وعدد الساعات التي استغرقتها تلك الاجتماعات 200 ساعة عمل، وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، ناقشت اللجنة 160 طلب إحاطة من إجمالي 223 طلب إحاطة مُحال إليها، وأصدرت اللجنة 126 توصية بشأن الطلبات التي ناقشتها تمت إحالتها للحكومة لتنفيذها.

وأوضحت اللجنة، في بيان، الشق التشريعي شهد عقد اللجنة 8 جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع استغرقت نحو 29 ساعة عمل.

وأوضحت اللجنة أنها دعت جميع المعنيين بالشأن الشبابي والرياضي لحضور تلك الجلسات وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الأولمبية والبارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية (الأولمبية – غير الأولمبية)، الأندية الشعبية والجماهيرية، المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، المستثمرين في المجال الرياضي، خبراء اللوائح والقوانين، الإعلاميين والنقاد الرياضيين.

قضايا الأندية الشعبية والجماهيرية

ووافقت رياضة النواب على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024 لكل من ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وأصدرت توصياتها بشأنها.

وفيما يتعلق بموضوعات المناقشة العامة فقد ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث عددًا من موضوعات المناقشة العامة بينها الآتي:

- مناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 (اجتماع 28 مايو 2023).

- مناقشة مشاركة الاتحادات الرياضية الأولمبية بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر شهر يوليو 2023 (اجتماع 30 مايو 2023).

- مناقشة استعدادات اللجنة البارالمبية المصرية لدورة الألعاب البارالمبية المقامة بباريس 2024 والمعوقات والمشكلات التي تواجهها للعمل على حلها وتذليل العقبات (اجتماع 11 يونيو 2023).

- مناقشة دور شركة المدن للخدمات الرياضية في صيانة وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الرياضية والشبابية (اجتماع 11 يونيو 2023).

- مناقشة قضايا الأندية الشعبية والجماهيرية وكيفية حل المشكلات المتعلقة بها ودعم هذه الأندية للحفاظ عليها من الاندثار.

- مناقشه قضية استبدال الأراضي بمراكز الشباب لإتاحة الفرصة لتوفير أراضي وملاعب جديدة تتيح ممارسة الشباب للرياضة بصورة أفضل واستغلال الأراضي المخصصة للمراكز بالشكل الأمثل.

- مناقشة الاستثمار في هيئة استاد القاهرة والعمل على استغلال المساحات الشاسعة فيه.