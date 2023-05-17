«رياضة النواب» تطالب المحافظين بإعفاء استثمارات الهيئات الشبابية من الرسوم

طالب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المحافظين بضرورة إعفاء المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئات الشبابية من الرسوم، وذلك أسوة بدور العبادة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بحضور مصطفى عبد المعين وكيل وزارة التخطيط، وعدد من قيادات وزارة الشباب.

المبالغة في الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية

وعقب الدكتور محمود حسين، خلال اجتماع رياضة النواب، على شكاوى عدد من وكلاء الوزارة من المبالغة في الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية، بأن تلك المشروعات هدفها الأساسي رفع العبء عن ميزانية الدولة في دعم مراكز الشباب، وهو ما يتطلب مرونة أكبر من المحافظين وعدم التعامل مع تلك المشروعات على أنها مصدر لتنمية مواردهم.

بضرورة دعم الشباب

وأكد رئيس لجنة الشباب في مجلس النواب، أن القيادة السياسية أعطت ملف الشباب أهمية خاصة، ووجهت الحكومة بضرورة دعم الشباب، وهو ما يتطلب من المحافظين ضرورة تحقيق الهدف السامي لتلك الهيئات الشبابية للحفاظ على شبابنا وحمايتهم من براثن الإدمان والأفكار الهدامة.