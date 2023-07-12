مؤلف الفيلم القصير «خصلة شعر»: سعيد بالتعاون مع الشاعر هشام الجخ

أعلن السيناريست عبد الفتاح أمين، عن انتهائه من تصوير أولى تجاربه الإخراجية الفيلم القصير «خصلة شعر» عن قصة «تنورة» من مجموعته القصصية «لا نهائي»، ويشارك في الفيلم الشاعر الكبير هشام الجخ «هويس الشعر العربي»، في ثاني تجاربه الدرامية بعد مسلسل «سره الباتع».

ومن جانبه، عبر الكاتب عبد الفتاح أمين، عن سعادته الكبيرة بتلك التجربة قائلاً لـ«الوطن»: «سعيد بتلك التجربة المميزة، وأنه اختار قصة تنورة لتصوير فيلم خصلة شعر لأنها من القصص التي مسته، وهو يكتبها وتعبر عن ملايين البشر وتتناول قضية هامة ومؤلمة، وتفيض بالمشاعر المضطربة، كما أنني أتفاعل نفسيًا ووجدانيًا مع كل شخصيات القصة».

وعن تعاونه، مع الشاعر هشام الجخ قال: «الشاعر الكبير هشام الجخ في الأصل صديقي العزيز جدًا وعشرة العُمر، وينادي أحدنا الآخر بـ(شِقي).. فنحن بمثابة شقيقين، وسعدت للغاية بمشاركته البناءة في الفيلم.. ووجوده أثرى العمل وزاده ثقلًا».

وصرح الجخ، عن سعادته بالمشاركة في فيلم «خصلة شعر»، الذي يتناول قضية هامة ومحزنة، في سياق حالة فنية تفيض بالمشاعر المضطربة، وبلغة سينمائية ومسرحية خاصة ومختلفة.

معلومات الفيلم القصير «خصلة شعر»

ومن المُقرر، أن يُقام العرض الخاص للفيلم بقاعة سينما «الهناجر» تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية، كما سيتم تقديم الفيلم للمشاركة في المهرجانات الدولية والمحلية.

شارك في «خصلة شعر» عازف العود، إسلام أبتي، وراقصي التنورة، سامي السويسي وملك ياسر، والعمل من بطولة سلمى رضوان ونهلة الفحل وريم الشناوي وأحمد شعبان وأحمد عادل، مدير التصوير، مينا شلبي، إضاءة، وليد درويش، درون، أحمد عز، مساعدي الإخراج، محمد شيكا ونوران عبدالناصر، مخرج منفذ، سلمي رضوان، والفيلم تأليف وإخراج، عبدالفتاح أمين.

معلومات عن السيناريست عبدالفتاح

عبد الفتاح أمين، درس في كلية الفنون التطبيقية، وشارك في فريق المسرح ممثلا ومساعد مخرج ومدير إضاءة، وظل عشق المسرح يسري في عروقه، فعمل ممثلًا في العرض المسرحي «لحظات» على المسرح العائم بالمنيل ضمن فعاليات مسرح الشباب، ومن إخراج المبدع الكبير خالـد جلال، مما رسخ عشقه للمسرح وأصقل موهبته، فشارك في العديد من العروض المسرحية.

درس السيناريو في المدرسة العربية للسينما والتليفزيون دكتورة منى الصبان، كما شارك في ورشة سيناريو مع السيناريست الكبير بشير الديك، وورشة أخرى مع السيناريست والمنتج محمد حفظي، وأخيرًا ورشة إخراج سينمائي مع المخرج الكبير أحمد خالد موسى.

كتب المجموعة القصصية «لانهائي»، التي تُرجمت إلى الإنجليزية عام 2018، ويتم تدريسها في جامعة إستانفورد بأمريكا كنموذج لإبداع الشرق الأوسط.