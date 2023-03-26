مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة.. انتقام أحمد السعدني من الفرنسيين بعد وفاة هشام الجخ

ينتظر الجمهور بحماس كبير أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة المقرر عرضها مساء اليوم الأحد، عبر قناتي on drama والحياة، لمعرفة تطور الأحداث على مستوى الحقبتين اللتين يتناولها المسلسل.

مسلسل سره الباتع للفنان أحمد فهمي

وينتظر الجمهور في أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة الخامسة اليوم، معرفة كيف سيتصرف حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني في الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية بعدما جرى قتل صديقه صابر الذي يجسد شخصيته الفنان هشام الجخ، على يد الفرنسيين.

ويتوقع الجمهور أن حامد لن يستسلم وسيكون موت صابر سببا قويا في تحريكه تجاه الانتقام من الفرنسيين ومقاومتهم.

أما على صعيد الحقبة الزمنية الحالية فيتوقع الجمهور أن يجد حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي مزيدا من خطابات كليمان العالم الفرنسي الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وسيعرف جزءا أكبر من قصة مقام السلطان حامد التي يبحث عنها.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناتي on وon drama وترددها كالتالي:

- التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناة الحياة وترددها كالتالي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناة on drama، الساعة السادسة والربع مساء، وعلى قناة الحياة، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى قناة on، الساعة السابعة والنصف مساء.

قصة وأحداث مسلسل سره الباتع

وتدور فكرة مسلسل سره الباتع حول رواية الأديب يوسف إدريس عن رواية سره باتع وتحكي عن مقام السلطان حامد الذي قاوم الفرنسيين.