هشام الجخ بعد الإشادة بمشهد موته في سره الباتع: الفضل للمخرج

تصدر الشاعر هشام الجخ، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشهد قتله في حلقة أمس.

هشام الجخ يروي تفاصيل مشهد قتله

وتواصل «الوطن» مع هشام الجخ، ليكشف تفاصيل المشهد؛ إذ أعرب عن سعادته بتصدره التريند، وتفاعل الجمهور معه، مشيرا إلى أنه السبب في ظهور المشهد بهذا الشكل هو المخرج خالد يوسف لأنه مخرج شاطر وصنع مشهدا جميلا.

وأضاف هشام الجخ، أن أحمد صلاح السعدني ساعد أيضا في نجاح المشهد بسبب انفعالاته، مؤكدا أن الفضل الأكبر يبقى لـ خالد يوسف وأحمد السعدني.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعرض يوميا في السادسة والربع مساءً عبر شاشة قناة «on drama»، وبعدها على قناة «on»، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا .

أبطال مسلسل سره الباتع

مسلسل «سره الباتع»، يشارك في بطولته كوكبة كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد صلاح السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، محمود قايبل، وغيرهم، وتدور أحداثه حول سر السلطان حامد.