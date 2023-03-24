هشام الجخ: خالد يوسف سبب انضمامي لـ سره الباتع

قال الشاعر هشام الجخ، إن المخرج خالد يوسف سبب انضمامه لمسلسل سره الباتع الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم على عدد من قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل اتصال خالد يوسف بهشام الجخ

وأوضح الجخ لـ الوطن، أن خالد يوسف رأى فيه شخصية صابر التي يجسدها في العمل، قائلا: «خالد يوسف اتصل بيا وقالي شايف فيك شخصية صابر ومحدش هيعملها غيرك».

وأعرب الجخ، عن سعادته البالغة للمشاركة في العمل مع مخرج كبير مثل خالد يوسف الذي تتلمذ على يد المخرج العالمي يوسف شاهين.

هشام الجخ يقدم دور صابر في المسلسل

يُشارك في بطولة سره الباتع، أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحسين فهمي، وعمرو عبدالجليل، وريم مصطفى، وحنان مطاوع، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، أحمد وفيق، وهالة صدقي، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وأحمد عبدالعزيز، ومحمود قابيل، ومفيد عاشور، ومجدي فكري، ومحمد الصاوي، وصبري عبدالمنعم، وعمر زهران، وميسرة وكوكبة من النجوم.