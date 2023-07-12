محافظ أسيوط: تكثيف برامج التوعية لمواجهة الزيادة السكانية

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «القضية السكانية.. أبعادها وخطورتها»، الذي تنفذه منطقة الدعوة والإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للسكان و وحدة السكان وبيت العائلة المصرية بأسيوط تحت رعاية ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومحافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ صلاح الدين محمد مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة والإعلام الديني، وأمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والقس عاموس بسطا مساعد أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط

مواجهة القضية السكانية فى مصر

حيث بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم كلمة الترحيب للشيخ سيد عبد العزيز التي وجه خلالها الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على جهوده في مجال الدعوة ودعمه لجهود مواجهة القضية السكانية في مصر، مستعرضاً دور مناطق الدعوة والإعلام الديني لرصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعى والإصلاح بين الناس، مشيراً إلى مراحل العمل واللقاءات التي سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ثم تحدث القس عاموس بسطا عن دور رجال الدين المسيحي فى التوعية بخطورة المشكلة السكانية في مصر وسبل مواجهتها وبرامج التوعية التي يجرى تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات.

الحد من الزيادة السكانية

وأكد محافظ أسيوط الجهود التى تبذلها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحد من الزيادة السكانية ومواجهة أثارها السلبية وتكثيف برامج التوعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرا الى أن برامج مواجهة الزيادة السكانية تمثل قوة داعمة مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة وانجاب الذكور تلك السلوكيات التي تسلب الطفولة حقوقها وتعرض الأسر لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.

تنمية الأسرة المصرية

كما وجه المحافظ بضرورة تتضمن توصيات المؤتمر تكثيف حملات التوعية الشاملة بدور العبادة والمؤسسات التعليمية والجامعية، وحشد الشباب للمشاركة في الندوات واللقاءات التي يجرى عقدها، وزيادة قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورصد المشكلات والظواهر السلبية المترتبة على الزيادة السكانية وإيجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات وتفعيل لجان السكان بالمراكز والأحياء.

معدلات النمو السكاني

واستعرض الدكتور أحمد عبد المولى، بعض الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتطورها على مر السنين، مشيرا إلى بعض الإحصاءات والأرقام التي تشير إلى زيادة معدلات النمو السكاني إلى أكثر من 2 مليون نسمة سنوياً مما يؤثر بالسلب على معدلات التنمية التى تشهدها البلاد.