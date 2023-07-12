إنشاء محطة رفع صرف صحي بمركز الفتح في أسيوط بتكلفة 120 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قريتي الواسطى وأولاد سراج التابعة لمركز الفتح، التي تبلغ تكلفتها 120 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 96%، ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح، الذي يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.7 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

%96 نسبة التنفيذ بالمحطة

وتفقد محافظ أسيوط، الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة الرفع، والتي تعدت نسبة التنفيذ بها 96% للأعمال الميكانيكية والمدنية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف م3 / يوم، ويخدم قرى الواسطى وأولاد سراج ومنشأة المعصرة وتل أولاد سراج، بإجمالي 28 الف نسمة، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح ويتكون من محطة معالجة يجرى إقامتها على مساحة 20 فدانا بقرية عرب الكلابات، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و22 محطة رفع، ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة.

مراعاة معايير الجودة

وأكد «سعد»، أنه جار تنفيذ 149 مشروع صرف صحي، منها 144 محطة رفع و11 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى.