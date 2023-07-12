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«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية في أسيوط للأكثر احتياجا.. اعرف التفاصيل

كتب:

حبيبة فرج
10:30 ص | الأربعاء 12 يوليو 2023
جانب من قوافل حياة كريمة

جانب من قوافل حياة كريمة

تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم، قافلة طبية في محافظة أسيوط، لتقديم الخدمة الصحية الشاملة للأهالي الأكثر احتياجا، ضمن عمل المبادرة على تحسين وتطوير حياة المواطن المصري الأكثر احتياجا في القرى البسيطة الفقيرة والمحافظات الحدودية. 

قافلة طبية في أسيوط 

وتتواجد قافلة حياة كريمة الطبية في محافظة أسيوط، تحديدا في قربة أم قصور بمنفلوط، ومن المقرر أن تستمر القافلة في تقديم خدماتها للمواطنين اليوم وغدا.

وتضم القافلة الطبية، التي أطلقتها «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في أسوان عدد من التخصصات الطبية المختلفة، كما يلي.

التخصصات الطبية 

- الجراحة.

- القلب.

- العظام. 

- الأشعة. 

- التحاليل. 

- الباطنة. 

- النساء والولادة. 

- الأطفال. 

- الأنف والأذن. 

وأوضحت المؤسسة في بيان عنها، أنّ القافلة تضم صيدلية بها أنواع مختلفة من العلاج والأدوية، يتم صرفها بالمجان للمستفيدين من القافلة، في إطار عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على دعم وتطوير الريف المصري من خلال توفير الخدمات اللازمة للقرى الفقيرة وإنشاء المشاريع، التي تواجدت في كل المجالات الحياتية، كمجال الصحة، أو مجال التعليم، أو مجال الإسكان، أو مجال المرافق، أو البنية التحتية، أو المجال الخدمي.

 

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