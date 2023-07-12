إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى تنفيذ إزالة 28 حالة تعدٍ بمركزي منفلوط وأسيوط وذلك خلال يوم واحد.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة التنفيذية بمركز البداري تمكنت من إزالة 18 حالة تعد على أراضي النيل بمساحة 471 مترًا، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعد بقرى مركز أسيوط، تمثلت في 3 حالات مباني حماية نيل بمساحة 1154 مترا مربعا و5 حالات زراعة أملاك ري بمساحة 4 قيراطًا وحالتي مباني أملاك ري بمساحة 97 مترا مربعا.

عدم التهاون في إزالة التعديات بكل أشكالها

ووجه «سعد»، أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.